10.05.2019 - 15:32 | | AA
Medipol Başakşehir'de Ankaragücü hazırlıkları
Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında MKE Ankaragücü ile 12 Mayıs Pazar günü evinde yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre 3. İstanbulBaşakşehir Fatih Terim Stadı'nın yanında bulunan sahadaki antrenmanda oyuncular, 5'e 2 ve geniş alan oyunları üzerinde durdu. İdman şut çalışmasıyla sona erdi.
Medipol Başakşehir, yarın akşam yapacağı antrenmanla MKE Ankaragücü karşılaşmasının hazırlıklarını tamamlayacak.