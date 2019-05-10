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10.05.2019 - 15:32 | | AA

Medipol Başakşehir'de Ankaragücü hazırlıkları

Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında MKE Ankaragücü ile 12 Mayıs Pazar günü evinde yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Medipol Başakşehir'de Ankaragücü hazırlıkları
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Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre 3. İstanbulBaşakşehir Fatih Terim Stadı'nın yanında bulunan sahadaki antrenmanda oyuncular, 5'e 2 ve geniş alan oyunları üzerinde durdu. İdman şut çalışmasıyla sona erdi.

Medipol Başakşehir, yarın akşam yapacağı antrenmanla MKE Ankaragücü karşılaşmasının hazırlıklarını tamamlayacak.

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