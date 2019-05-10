Medipol Başakşehir'de Ankaragücü hazırlıkları

Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre 3. İstanbulBaşakşehir Fatih Terim Stadı'nın yanında bulunan sahadaki antrenmanda oyuncular, 5'e 2 ve geniş alan oyunları üzerinde durdu. İdman şut çalışmasıyla sona erdi.

Medipol Başakşehir, yarın akşam yapacağı antrenmanla MKE Ankaragücü karşılaşmasının hazırlıklarını tamamlayacak.