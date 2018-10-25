Medipol Başakşehir'de Atiker Konyaspor maçı hazırlıkları

Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Abdullah Avcı yönetimindeki idman, ısınma hareketleriyle başladı. Koordinasyon ve çabukluk çalışmasıyla devam eden antrenman, şut çalışması ve dar alan oyunlarıyla sona erdi.

Öte yandan, Alparslan Erdem fizyoterapist eşliğinde bireysel çalışmalarını sürdürdü, Emre Belözoğlu'nun tedavisine ise devam edildi.

Turuncu-lacivertli ekip, yarın sabah gerçekleştireceği antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak ve öğleden sonra Konya'ya gidecek.