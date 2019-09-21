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21.09.2019 - 15:26 |

Medipol Başakşehir'de Beşiktaş maçı hazırlıkları

Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 5. haftasında 23 Eylül Pazartesi günü deplasmanda oynayacağı Beşiktaş maçının hazırlıklarını sürdürüyor.

Medipol Başakşehir'de Beşiktaş maçı hazırlıkları
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Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın yanında bulunan antrenman sahasında dinamik ısınma hareketleriyle başlayan idmanın 5'e 2 pas oyunuyla devam ettiği belirtildi.

Antrenmanın yapılan çift kale maçla sona erdiği bildirildi.

Medipol Başakşehir, yarın saat 18.00’de yapacağı idmanla Beşiktaş maçı hazırlıklarını tamamlayacak.

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