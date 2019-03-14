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14.03.2019 - 15:55 | | AA

Medipol Başakşehir'de çalışmalar sürüyor

Medipol Başakşehir Futbol Takımı, Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında 17 Mart Pazar günü deplasmanda İstikbal Mobilya Kayserispor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Medipol Başakşehir'de çalışmalar sürüyor
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Turuncu-lacivertli kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın yanındaki sahada teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, koordinasyon çalışması ve ısınma hareketleriyle başladı.

Pas çalışması ve 8'e 3 oyun ile devam eden idman, iki grup halinde savunma, sonlandırma çalışması ve gerçekleştirilen turnuva ile tamamlandı.

Turuncu-lacivertli ekip, İstikbal Mobilya Kayserispor maçının hazırlıklarına yarın yapacağı idmanla devam edecek.

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