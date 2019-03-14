Medipol Başakşehir'de çalışmalar sürüyor

Turuncu-lacivertli kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın yanındaki sahada teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, koordinasyon çalışması ve ısınma hareketleriyle başladı.

Pas çalışması ve 8'e 3 oyun ile devam eden idman, iki grup halinde savunma, sonlandırma çalışması ve gerçekleştirilen turnuva ile tamamlandı.

Turuncu-lacivertli ekip, İstikbal Mobilya Kayserispor maçının hazırlıklarına yarın yapacağı idmanla devam edecek.