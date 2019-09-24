Medipol Başakşehir'de Çaykur Rizespor maçı hazırlıkları

Turuncu-lacivertli kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın yanındaki sahada teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman dinamik ısınmayla başladı.

5'e 2 pas oyunuyla devam eden antrenman pas ve şut çalışmasıyla sona erdi. Medipol Başakşehir hazırlıklarına yarın akşam yapacağı idmanla devam edecek.