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24.09.2019 - 16:50 | | İSTANBUL (AA)

Medipol Başakşehir'de Çaykur Rizespor maçı hazırlıkları

Süper Lig'in 6. haftasında 27 Eylül Cuma günü Çaykur Rizespor ile karşılaşacak Medipol Başakşehir, hazırlıklarına başladı.

Medipol Başakşehir'de Çaykur Rizespor maçı hazırlıkları
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Turuncu-lacivertli kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın yanındaki sahada teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman dinamik ısınmayla başladı.

5'e 2 pas oyunuyla devam eden antrenman pas ve şut çalışmasıyla sona erdi. Medipol Başakşehir hazırlıklarına yarın akşam yapacağı idmanla devam edecek.

 

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