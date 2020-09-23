23.09.2020 - 01:33 | | AA
Medipol Başakşehir'de Fatih Karagümrük maçı hazırlıkları
Süper Lig'in 3. haftasında 25 Eylül Cuma günü Fatih Karagümrük'e konuk olacak Medipol Başakşehir, hazırlıklarını sürdürdü.
Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın yanındaki sahada gerçekleştirilen antrenmanın ısınma hareketleriyle başladığı belirtildi.
Futbolcuların 5'e 2 oyunuyla sürdürdükleri idmanın taktik çalışmayla tamamlandığı aktarıldı.
Medipol Başakşehir, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.