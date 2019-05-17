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17.05.2019 - 20:01 |

Medipol Başakşehir'de Galatasaray mesaisi!

Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'de deplasmanda Galatasaray ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Medipol Başakşehir'de Galatasaray mesaisi!
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Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında 19 Mayıs Pazar günü deplasmanda Galatasaray ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın yanındaki sahada teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ısınma hareketleriyle başladığı bildirildi.

5'e 2 pas çalışmasıyla devam eden idmanın, geniş alan oyunuyla tamamlandığı ifade edildi.

Medipol Başakşehir, yarın akşam yapacağı antrenmanla Galatasaray müsabakasının hazırlıklarını tamamlayacak.

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