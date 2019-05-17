17.05.2019 - 20:01 |
Medipol Başakşehir'de Galatasaray mesaisi!
Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'de deplasmanda Galatasaray ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında 19 Mayıs Pazar günü deplasmanda Galatasaray ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın yanındaki sahada teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ısınma hareketleriyle başladığı bildirildi.
5'e 2 pas çalışmasıyla devam eden idmanın, geniş alan oyunuyla tamamlandığı ifade edildi.
Medipol Başakşehir, yarın akşam yapacağı antrenmanla Galatasaray müsabakasının hazırlıklarını tamamlayacak.