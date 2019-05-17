Medipol Başakşehir'de Galatasaray mesaisi!

Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında 19 Mayıs Pazar günü deplasmanda Galatasaray ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.



Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın yanındaki sahada teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ısınma hareketleriyle başladığı bildirildi.



5'e 2 pas çalışmasıyla devam eden idmanın, geniş alan oyunuyla tamamlandığı ifade edildi.



Medipol Başakşehir, yarın akşam yapacağı antrenmanla Galatasaray müsabakasının hazırlıklarını tamamlayacak.