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27.08.2019 - 21:21 | | İSTANBUL (AA) -

Medipol Başakşehir'de Gençlerbirliği maçı hazırlıkları

 Medipol Başakşehir Futbol Takımı, Süper Lig'in 3. haftasında 1 Eylül Pazar günü deplasmanda Gençlerbirliği ile yapacağı maçın hazırlıklarını çift idmanla sürdürdü.

Medipol Başakşehir'de Gençlerbirliği maçı hazırlıkları
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Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre idmanlar Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın yanındaki antrenman sahasında gerçekleştirildi.

Futbolcular, günün ilk antrenmanında denge ve koordinasyon çalışması üzerinde durdu. Akşam idmanı ise topla yapılan ısınma hareketleriyle başladı. Futbolcular, 5'e 2 top kapmanın ardından çift kale maçla antrenmanı tamamladı.

Medipol Başakşehir, yarın yapacağı idmanla çalışmalarına devam edecek.

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