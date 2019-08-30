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30.08.2019 - 15:05 | | İSTANBUL (AA)

Medipol Başakşehir'de Gençlerbirliği maçı hazırlıkları

Medipol Başakşehir, Süper Lig’in 3. haftasında 1 Eylül Pazar günü Gençlerbirliği ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Medipol Başakşehir'de Gençlerbirliği maçı hazırlıkları
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Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın yanındaki antrenman sahasında teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen idman dinamik ısınma ile başladı.

Antrenman, 5'e 2 pas oyununun ardından orta şut çalışmasıyla sona erdi.

Medipol Başakşehir, Gençlerbirliği maçının hazırlıklarına yarın sabah yapacağı antrenmanla devam edecek.

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