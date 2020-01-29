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29.01.2020 - 21:29 | | İSTANBUL (AA)

Medipol Başakşehir'de Gençlerbirliği mesaisi

Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 20. haftasında 31 Ocak Cuma günü sahasında Gençlerbirliği ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Medipol Başakşehir'de Gençlerbirliği mesaisi

Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın yanında yer alan sahada teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenmanda, ısınma hareketleri sonrası 5'e 2 pas oyunu üzerinde duruldu.

Antrenman, orta şut çalışmasıyla sona erdi.

Medipol Başakşehir, yarın akşam yapacağı idmanla hazırlıklarını tamamlayacak ve kampa girecek.

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