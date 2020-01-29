29.01.2020 - 21:29 | | İSTANBUL (AA)
Medipol Başakşehir'de Gençlerbirliği mesaisi
Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 20. haftasında 31 Ocak Cuma günü sahasında Gençlerbirliği ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın yanında yer alan sahada teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenmanda, ısınma hareketleri sonrası 5'e 2 pas oyunu üzerinde duruldu.
Antrenman, orta şut çalışmasıyla sona erdi.
Medipol Başakşehir, yarın akşam yapacağı idmanla hazırlıklarını tamamlayacak ve kampa girecek.