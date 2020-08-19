SÃ¼per Lig'in son ÅŸampiyonu Medipol BaÅŸakÅŸehir, tecrÃ¼beli futbolcu GÃ¶khan Ä°nler'in sÃ¶zleÅŸmesini uzatmadÄ±.Â

Turuncu-lacivertli kulÃ¼pten yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, 36 yaÅŸÄ±ndaki futbolcuya teÅŸekkÃ¼r edilerek, "2017 yÄ±lÄ±ndan bu yana turuncu-lacivertli formamÄ±zÄ± giyen GÃ¶khan Ä°nler'in sÃ¶zleÅŸmesi sona ermiÅŸtir. Profesyonel kiÅŸiliÄŸi ve mÃ¼cadeleci futboluyla her daim iyi Ã¶rnek olan GÃ¶khan Ä°nler'e vermiÅŸ olduÄŸu emekler iÃ§in teÅŸekkÃ¼r ediyor, kariyerinin geri kalan bÃ¶lÃ¼mÃ¼nde baÅŸarÄ±lar diliyoruz." denildi.