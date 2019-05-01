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01.05.2019 - 14:58 | | İHA

Medipol Başakşehir'de hazırlıklar sürüyor

M. Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında deplasmanda oynayacağı Sivasspor maçı hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti.

Medipol Başakşehir'de hazırlıklar sürüyor
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Kulüp tesislerinde Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetiminde yapılan antrenman dinamik ısınmayla başladı.

Antrenman 5’e 2 top kapma ve pas çalışmasıyla devam etti. Dar alan oyunun ardından turnuvayla antrenman sona erdi.

Turuncu-lacivertliler, yarın saat 11.30’da yapacağı antrenmanın ardından Sivasspor maçı hazırlıklarını tamamlayacak ve Sivas’a hareket edecek.

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