01.05.2019 - 14:58 | | İHA
Medipol Başakşehir'de hazırlıklar sürüyor
M. Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında deplasmanda oynayacağı Sivasspor maçı hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti.
Kulüp tesislerinde Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetiminde yapılan antrenman dinamik ısınmayla başladı.
Antrenman 5’e 2 top kapma ve pas çalışmasıyla devam etti. Dar alan oyunun ardından turnuvayla antrenman sona erdi.
Turuncu-lacivertliler, yarın saat 11.30’da yapacağı antrenmanın ardından Sivasspor maçı hazırlıklarını tamamlayacak ve Sivas’a hareket edecek.