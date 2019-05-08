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08.05.2019 - 15:41 | | AA

Medipol Başakşehir'de hazırlıklar sürüyor

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında 12 Mayıs Pazar günü MKE Ankaragücü'nü konuk edecek Medipol Başakşehir, hazırlıklarını sürdürdü.

Medipol Başakşehir'de hazırlıklar sürüyor
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Turuncu-lacivertli kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre teknik direktör Abdullah Avcı yönetimindeki antrenmanda futbolcular, ısınma hareketlerinin ardından pas çalışması gerçekleştirdi. "Rondo" oyununun ardından yapılan turnuvayla idman sona erdi.

Medipol Başakşehir, MKE Ankaragücü karşılaşmasının hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

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