Medipol Başakşehir'de koronavirüs testleri negatif çıktı

Turuncu-lacivertli kulübün açıklamasına göre, futbol A takımı oyuncuları, teknik heyet, idari ekip ve kulüp çalışanlarına yapılan Kovid-19 testlerinde tüm sonuçlar negatif çıktı.

Medipol Başakşehir, bugün yapacağı antrenmanla Hes Kablo Kayserispor maçının hazırlıklarını tamamlayacak.

Süper Lig'de 33. haftaya 66 puanla lider giren Medipol Başakşehir, yarın saat 21.00'de Kayseri temsilcisini konuk edecek.