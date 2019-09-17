Medipol Başakşehir'de Roma maçı hazırlıkları

Turuncu-lacivertli kulüpte yapılan açıklamaya göre, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın yanında bulunan sahadaki idman, teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirildi.

Isınma hareketleriyle başlayan idman, 5'e 2 pas ve top kapma oyunuyla devam etti. Antrenman, taktik çalışmayla sona erdi.

Medipol Başakşehir, Roma ile oynayacağı maç için yarın İtalya'ya gidecek ve TSİ 20.30'da maçın oynanacağı statta yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak.