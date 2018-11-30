30.11.2018 - 21:15 | | AA
Medipol Başakşehir'de Sivasspor hazırlığı!
Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında Demir Grup Sivasspor ile karşılaşacak Medipol Başakşehir hazırlıklarını tamamladı.
Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında yarın Demir Grup Sivasspor ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.
Turuncu-lacivertli kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın yanındaki antrenman sahasında teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde gerçekleştirilen idmanda oyuncular, 5'e 2 pas çalışmasının ardından dar alanda çeşitli uygulamalar üzerinde durdu.
Sakatlığı bulunan Eljero Elia ve Alparslan Erdem, fizyoterapist eşliğinde bireysel çalışmalarını sürdürdü.