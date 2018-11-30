Medipol Başakşehir'de Sivasspor hazırlığı!

Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında yarın Demir Grup Sivasspor ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.



Turuncu-lacivertli kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın yanındaki antrenman sahasında teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde gerçekleştirilen idmanda oyuncular, 5'e 2 pas çalışmasının ardından dar alanda çeşitli uygulamalar üzerinde durdu.



Sakatlığı bulunan Eljero Elia ve Alparslan Erdem, fizyoterapist eşliğinde bireysel çalışmalarını sürdürdü.