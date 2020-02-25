25.02.2020 - 23:35 | | AA
Medipol BaÅŸakÅŸehir'de Sporting Lizbon maçÄ± hazÄ±rlÄ±klarÄ± baÅŸladÄ±
Medipol BaÅŸakÅŸehir, 27 Åžubat PerÅŸembe gÃ¼nÃ¼ sahasÄ±nda Portekiz ekibi Sporting Lizbon ile oynayacaÄŸÄ± UEFA Avrupa Ligi son 32 turu rÃ¶vanÅŸ maÃ§Ä±nÄ±n hazÄ±rlÄ±klarÄ±na baÅŸladÄ±.Â
Medipol BaÅŸakÅŸehir, 27 Åžubat PerÅŸembe gÃ¼nÃ¼ sahasÄ±nda Portekiz ekibi Sporting Lizbon ile oynayacaÄŸÄ± UEFA Avrupa Ligi son 32 turu rÃ¶vanÅŸ maÃ§Ä±nÄ±n hazÄ±rlÄ±klarÄ±na baÅŸladÄ±.Â
Turuncu-lacivertli kulÃ¼pten yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, BaÅŸakÅŸehir Fatih Terim StadÄ±'nÄ±n yanÄ±nda yer alan sahada, basÄ±na kapalÄ± gerÃ§ekleÅŸtirilen antrenmanda SÃ¼per Lig'de dÃ¼n oynanan Ã‡aykur Rizespor maÃ§Ä±nda forma giyen futbolcular, yenilenme Ã§alÄ±ÅŸmasÄ± yaptÄ±.Â
Pas oyunu ile sÃ¼ren idman, Ã§ift kale maÃ§la sona erdi.Â
Medipol BaÅŸakÅŸehir, yarÄ±n akÅŸam yapacaÄŸÄ± antrenmanla Sporting Lizbon maÃ§Ä±nÄ±n hazÄ±rlÄ±klarÄ±nÄ± tamamlayacak ve kampa girecek.
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