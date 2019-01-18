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18.01.2019 - 14:37 | | AA

Medipol Başakşehir'de Trabzonspor maçı hazırlıkları

Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında 20 Ocak Pazar günü deplasmanda Trabzonspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Medipol Başakşehir'de Trabzonspor maçı hazırlıkları
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Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, kulüp tesislerinde, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde dinamik ısınmayla başlayan antrenman, koordinasyon çalışması ve 5'e 2 top kapmanın ardından oynanan maçla sona erdi.

Sakatlıkları bulunan Faruk Çakır ve Riad Bajic'in tedavilerine devam edilirken, Alparslan Erdem fizyoterapist eşliğinde çalıştı.

Medipol Başakşehir, Trabzonspor maçı hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak ve Trabzon'a gidecek.

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