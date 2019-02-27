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27.02.2019 - 15:27 | | DHA

Medipol Başakşehir'de Yeni Malatyaspor mesaisi

Spor Toto Süper Lig'in lideri Medipol Başakşehir, ligin 24. haftasında pazar günü Evkur Yeni Malatyaspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.

Medipol Başakşehir'de Yeni Malatyaspor mesaisi
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Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde, kulüp tesislerinde yapılan antrenman dinamik ısınmayla başlarken, koordinasyon, 5'e 2 pas çalışması ve topa hakimiyet oyunuyla devam etti. Çift kale maçla antrenman sona erdi.

Turuncu lacivertli takım, Evkur Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarına yarın saat 11.30'da yapacağı antrenmanla devam edecek.

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