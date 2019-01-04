04.01.2019 - 18:24 | | İSTANBUL (AA)
Medipol Başakşehir'den Muhammet Arslantaş'a profesyonel sözleşme!
Medipol Başakşehir, altyapısında forma giyen Muhammet Arslantaş ile profesyonel sözleşme imzaladı.
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Medipol Başakşehir, altyapısında forma giyen 17 yaşındaki Muhammet Arslantaş ile profesyonel sözleşme imzaladı.
Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "2017 yılından bu yana altyapımızda futbol oynayan Muhammet Arslantaş ile 4,5 yıllık profesyonel sözleşme imzalandı. Antalya kampıyla A takımımızla antrenmanlara başlayacak olan Muhammet Arslantaş'a sözleşmesinin hayırlı olmasını temenni ediyor, başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.