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13.03.2019 - 18:31 | | DHA

Medipol Başakşehir'den Şenol Güneş paylaşımı!

Medipol Başakşehir, teknik direktör Şenol Güneş'in ziyaretini sosyal medya hesabından paylaştı. Abdullah Avcı ile bir araya gelen deneyimli çalıştırıcı, Avcı ile fikir alışverişinde bulundu.

Medipol Başakşehir'den Şenol Güneş paylaşımı!
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A Milli Futbol Takımı'nın Arnavutluk ve Moldova ile oynayacağı müsabakalarda teknik direktörlük görevini üstlenecek olan Şenol Güneş, Medipol Başakşehir Kulübü'nün ziyaret etti. Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı ile bir araya gelen deneyimli çalıştırıcı, Avcı ile fikir alışverişinde bulundu.

"A Milli Takımımızın teknik direktörü Şenol Güneş, kulübümüzü ziyaret ederek teknik direktörümüz Abdullah Avcı ile fikir alışverişinde bulundu"

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