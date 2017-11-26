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26.11.2017 - 16:18 | | DHA

Medipol Başakşehir'e Elia şoku!

Medipol Başakşehir Kulübü, Eljero Elia'nın Evkur Yeni Malatyaspor karşılaşmasında aldığı darbenin ardından yapılan tedavilere beklenen yanıtı vermediği için ameliyat edileceğini açıkladı.

Medipol Başakşehir'e Elia şoku!
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Ayrıca sakatlıkları bulunan Mehmet Batdal, Emre Belözoğlu, Mahmut Tekdemir, Tunay Torun, Aurelien Chedjou ve Egemen Korkmaz'ın da tedavilerine devam edildiği duyuruldu.

Kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:

"Futbolcumuz Eljero Elia'nın, 5 Kasım tarihinde oynanan Malatyaspor karşılaşması sırasında bir çarpışma sonrası başlayan ve giderek artan sağ omzundaki ağrı şikayeti, yapılan konservatif tedaviye beklenen yanıtı vermemiştir. Futbolcumuzun aynı omzundan 1 yıl önce geçirdiği ameliyat sırasında yerleştirilen vidanın, omuz eklemindeki şikayetleri artırdığı düşünülerek, sağlık kurulumuz tarafından omzunda bulunan vidayı çıkarmak üzere ameliyat planlanmıştır.

Ayrıca sakatlıkları devam eden diğer futbolcularımız; Mehmet Batdal, Emre, Mahmut, Tunay, Chedjou ve Egemen'in tedavilerine de devam edilmektedir."

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