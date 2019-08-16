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16.08.2019 - 11:55 | | İSTANBUL (AA)

Medipol Başakşehir'e MHK'den bilgilendirme toplantısı

Medipol Başakşehir'de 2019-2020 sezonu öncesinde teknik ekip ve oyuncular için Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK) tarafından değişen oyun kuralları ile ilgili bilgilendirme toplantısı yapıldı.

Medipol Başakşehir'e MHK'den bilgilendirme toplantısı
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Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Futbolcularımız ve teknik heyetimiz, Süper Lig'de 2019-2020 sezonu öncesi oyun kuralları değişiklikleri hakkında bilgilendirildi. VAR Koordinatörü ve Hakem İşleri Müdürü Barış Şimşek ile Hakem Gelişim Danışmanı Burçin Keskin, eğitim sonrasında oyuncularımızın merak edilen sorularını da yanıtladı." ifadeleri yer aldı.

 

 

 

 

 

 

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