Medipol BaÅŸakÅŸehir'in fikstürü belli oldu
UEFA Åžampiyonlar Ligi 2020-2021 sezonunda H Grubu'nda mÃ¼cadele edecek Medipol BaÅŸakÅŸehir'in fikstÃ¼rÃ¼ belirlendi.Â
UEFA Åžampiyonlar Ligi 2020-2021 sezonunda H Grubu'nda mÃ¼cadele edecek Medipol BaÅŸakÅŸehir'in fikstÃ¼rÃ¼ belirlendi.Â
UEFA'dan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, H Grubu'nda Paris Saint-Germain (Fransa), Manchester United (Ä°ngiltere) ve Leipzig (Almanya) ile karÅŸÄ±laÅŸacak Medipol BaÅŸakÅŸehir, ilk maÃ§Ä±nÄ± 20 Ekim SalÄ± gÃ¼nÃ¼ Almanya deplasmanÄ±nda oynayacak.Â
Ä°lk iki sÄ±rayÄ± alacak takÄ±mlarÄ±n UEFA Åžampiyonlar Ligi'nde yoluna devam edeceÄŸi grup maÃ§larÄ±, 9 AralÄ±k'ta sona erecek.Â
Turuncu-lacivertli ekibin maÃ§ programÄ± ÅŸÃ¶yle:Â
20 Ekim SalÄ±: Leipzig-Medipol BaÅŸakÅŸehir (TSÄ° 22.00)Â
28 Ekim Ã‡arÅŸamba: Medipol BaÅŸakÅŸehir-PSG (TSÄ° 20.55)Â
4 KasÄ±m Ã‡arÅŸamba: Medipol BaÅŸakÅŸehir-Manchester United (TSÄ° 20.55)Â
24 KasÄ±m SalÄ±: Manchester United-Medipol BaÅŸakÅŸehir (TSÄ° 23.00)Â
2 AralÄ±k Ã‡arÅŸamba: Medipol BaÅŸakÅŸehir-Leipzig (TSÄ° 20.55)Â
8 AralÄ±k SalÄ±: PSG-Medipol BaÅŸakÅŸehir (TSÄ° 23.00)
BaÅŸakÅŸehir'in ÅžampiyonluÄŸa Uzanan YolculuÄŸu