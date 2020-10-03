Futbol

MÄ°LLÄ°YET ANA SAYFA
Geri DÃ¶n
HaberlerBasaksehir Haberleri Medipol BaÅŸakÅŸehir'in fikstürü belli oldu
03.10.2020 - 01:10 | | AA

Medipol BaÅŸakÅŸehir'in fikstürü belli oldu

UEFA Åžampiyonlar Ligi 2020-2021 sezonunda H Grubu'nda mÃ¼cadele edecek Medipol BaÅŸakÅŸehir'in fikstÃ¼rÃ¼ belirlendi.Â

Medipol BaÅŸakÅŸehir'in fikstürü belli oldu
ABONE OL

UEFA Åžampiyonlar Ligi 2020-2021 sezonunda H Grubu'nda mÃ¼cadele edecek Medipol BaÅŸakÅŸehir'in fikstÃ¼rÃ¼ belirlendi.Â 

UEFA'dan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, H Grubu'nda Paris Saint-Germain (Fransa), Manchester United (Ä°ngiltere) ve Leipzig (Almanya) ile karÅŸÄ±laÅŸacak Medipol BaÅŸakÅŸehir, ilk maÃ§Ä±nÄ± 20 Ekim SalÄ± gÃ¼nÃ¼ Almanya deplasmanÄ±nda oynayacak.Â 

Ä°lk iki sÄ±rayÄ± alacak takÄ±mlarÄ±n UEFA Åžampiyonlar Ligi'nde yoluna devam edeceÄŸi grup maÃ§larÄ±, 9 AralÄ±k'ta sona erecek.Â 

Medipol BaÅŸakÅŸehirin fikstÃ¼rÃ¼ belli oldu

Turuncu-lacivertli ekibin maÃ§ programÄ± ÅŸÃ¶yle:Â 

20 Ekim SalÄ±: Leipzig-Medipol BaÅŸakÅŸehir (TSÄ° 22.00)Â 

28 Ekim Ã‡arÅŸamba: Medipol BaÅŸakÅŸehir-PSG (TSÄ° 20.55)Â 

4 KasÄ±m Ã‡arÅŸamba: Medipol BaÅŸakÅŸehir-Manchester United (TSÄ° 20.55)Â 

24 KasÄ±m SalÄ±: Manchester United-Medipol BaÅŸakÅŸehir (TSÄ° 23.00)Â 

2 AralÄ±k Ã‡arÅŸamba: Medipol BaÅŸakÅŸehir-Leipzig (TSÄ° 20.55)Â 

8 AralÄ±k SalÄ±: PSG-Medipol BaÅŸakÅŸehir (TSÄ° 23.00)

BaÅŸakÅŸehir'in ÅžampiyonluÄŸa Uzanan YolculuÄŸu

    Barcelona'nÄ±n yeni transferi kamera karÅŸÄ±sÄ±nda!
    daha fazla video iÃ§in
    SON DAKÄ°KA
    1. PSG, Angers'i 6-1 yendi!
      PSG, Angers'i 6-1 yendi!
    2. Igor Kokoskov: "Hücumu sadeleÅŸtirmemiz gerekiyor"
      Igor Kokoskov: "Hücumu sadeleÅŸtirmemiz gerekiyor"
    3. BüyükÅŸehir Belediye Erzurumspor'a yeni sponsor
      BüyükÅŸehir Belediye Erzurumspor'a yeni sponsor
    4. Fransa AçÄ±k'ta favoriler üst turda
      Fransa AçÄ±k'ta favoriler üst turda
    5. Galatasaray'da KasÄ±mpaÅŸa hazÄ±rlÄ±ÄŸÄ±!
      Galatasaray'da KasÄ±mpaÅŸa hazÄ±rlÄ±ÄŸÄ±!



    YAZARLAR
    TÃœM YAZARLAR

    Ä°lginizi Çekebilecek DiÄŸer Haberler

    Fernando Andrade, Çaykur Rizespor'da!

    Fernando Andrade, Ã‡aykur Rizespor'da!

    Kayserispor, Denis Alibec'i transfer etti

    Kayserispor, Denis Alibec'i transfer etti

    Son dakika | Trabzonspor, Vitor Hugo transferi için anlaÅŸma saÄŸladÄ±!

    Son dakika | Trabzonspor, Vitor Hugo transferi iÃ§in anlaÅŸma saÄŸladÄ±!

    Fuat Çapa: "BeraberliÄŸe üzüleceÄŸimiz bir maçta maÄŸlup olduk"

    Fuat Ã‡apa: "BeraberliÄŸe Ã¼zÃ¼leceÄŸimiz bir maÃ§ta maÄŸlup olduk"

    SÄ±radaki Haber