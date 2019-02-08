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08.02.2019 - 10:08 | | AA

Medipol Başakşehir'in konuğu Erzurumspor

Spor Toto Süper Lig'de lider Medipol Başakşehir, 21. hafta maçında yarın Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u konuk edecek.

Medipol Başakşehir'in konuğu Erzurumspor
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3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı, hakem Cüneyt Çakır yönetecek.

Ligde geride kalan 20 maçta 44 puan toplayan turuncu-lacivertliler, ikinci yarının ilk üç maçını kazanmayı başardı.

Medipol Başakşehir, en yakın takipçisi Galatasaray'ın 8 puan önünde zirvede yer alıyor.

Ligde oynadığı son 7 maçta kazanamayan Büyükşehir Belediye Erzurumspor ise 17 puan ve averajla 17. sırada bulunuyor.

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