Medipol Başakşehir’in muhtemel rakibi belli oldu

CELAL UMUT EREN

Artık rota Almanya

UEFA Avrupa Ligi’nde tek temsilcimiz Medipol Başakşehir’in çeyrek finaldeki muhtemel rakibi belli oldu. Son 16 turunda Kopenhag’ı ilk maçta evinde 1-0 yenen turuncu-lacivertliler, rövanşı da geçerek son 8’e kalmak ve Almanya’ya gitmek istiyor. Başakşehir’in muhtemel rakibi Linz-Manchester United maçının galibi olacak. Manchester United ilk maçta Linz’ı deplasmanda 5-0 devirmişti.

Avrupa Ligi çeyrek final

Wolves-Olympiakos/ Roma-Sevilla

Shakhtar-Wolfsburg/ Basel-E.Frankfurt

Inter- Getafe/Leverkusen-Rangers

Yarı final de belli

Başakşehir, Manchester United’ı geçerse yarı finalde Wolverhampton-Olympiakos ile Roma-Sevilla eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. Kopenhag rövanşını 5 Ağustos’ta Parken Stadı’nda oynayacak temsilcimiz, çeyrek finale kalması halinde son 6 maçın 5’ini kazanıp, 1 beraberlik alan ve bu süreçte yıldızlaşan orta saha Bruno Fernandes’le dikkat çeken Manchester United önünde tarihi bir maça çıkacak.

Tarihi heyecan

Koronavirüs salgını nedeniyle UEFA’nın en önemli iki turnuvası Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi, tarihi bir süreçle son bulacak. Şampiyonlar Ligi, 8’li finaller formatında Portekiz’de, Avrupa Ligi de aynı formatta Almanya’da yapılacak. Devler Ligi’nde kalan son 16 turu maçları 3-4 Ağustos’ta, Avrupa Ligi’nde de 5-6 Ağustos’ta olacak. Şampiyonlar Ligi’nde 12-15 Ağustos çeyrek final, 17-18 Ağustos yarı final ve 23 Ağustos final karşılaşmaları yapılacak. Avrupa Ligi’nde de 10-11 Ağustos çeyrek final, 16-17 Ağustos yarı final ve 21 Ağustos final olacak. Şampiyonlar Ligi finali Lizbon’da, Avrupa Ligi finali de Köln’de oynanacak.

‘Inter’i isterdim’

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, çeyrek finaldeki muhtemel rakipleri Manchester United’ı değerlendirdi. Buruk, “En son istediğimiz takım Manchester United’dı. En güçlüsü ve favoriyle eşleştik, zor bir kura. Güzel olan yanı, Manchester United’a karşı oynayacağız. Ama bunun yerine Inter ile eşleşmek isterdim” dedi. Okan Buruk ayrıca kuraya telekonferansla bağlanarak İngilizce açıklamalar yaptı.

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