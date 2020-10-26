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26.10.2020 - 20:25 |

Medipol BaÅŸakÅŸehir'in Paris Saint-Germain maçÄ±nÄ± Andreas Ekberg yönetecek!

Medipol BaÅŸakÅŸehir'in, UEFA Åžampiyonlar Ligi'nde Fransa'nÄ±n Paris Saint-Germain ekibi ile yapacaÄŸÄ± maÃ§Ä± Ä°sveÃ§li hakem Andreas Ekberg yÃ¶netecek.Â

Medipol BaÅŸakÅŸehir'in Paris Saint-Germain maçÄ±nÄ± Andreas Ekberg yönetecek!
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Medipol BaÅŸakÅŸehir'in, UEFA Åžampiyonlar Ligi H Grubu'nda 28 Ekim Ã‡arÅŸamba gÃ¼nÃ¼ sahasÄ±nda Fransa'nÄ±n Paris Saint-Germain ekibi ile yapacaÄŸÄ± maÃ§Ä± Ä°sveÃ§li hakem Andreas Ekberg yÃ¶netecek.Â 

UEFA'nÄ±n internet sitesinde yer alan bilgiye gÃ¶re, BaÅŸakÅŸehir Fatih Terim StadÄ±'nda saat 20.55'te baÅŸlayacak maÃ§ta dÃ¼dÃ¼k Ã§alacak Ekberg'in yardÄ±mcÄ±lÄ±klarÄ±nÄ± aynÄ± Ã¼lkeden Stefan Hallberg ile Ä°skoÃ§yalÄ± Graeme Stewart yapacak.Â 

KarÅŸÄ±laÅŸmanÄ±n dÃ¶rdÃ¼ncÃ¼ hakemi ise Ä°sveÃ§li Kristoffer Karlsson olacak.

Medipol BaÅŸakÅŸehirin Paris Saint-Germain maÃ§Ä±nÄ± Andreas Ekberg yÃ¶netecek

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