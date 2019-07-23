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23.07.2019 - 23:17 | | İSTANBUL (DHA) -

Medipol Başakşehir'in rakibi rövanş maçına kaldı: Viktoria Plzen - Olympiakos: 0-0

UEFA Şampiyonlar Ligi 2'nci Ön Eleme Turu'nda Viktoria Plzen ile Olimpiakos, Çekya'da golsüz berabere kaldı.

Medipol Başakşehir'in rakibi rövanş maçına kaldı: Viktoria Plzen - Olympiakos: 0-0
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3'üncü ön eleme turunda Medipol Başakşehir'in rakibi olmak için mücade eden iki takım, Doosan Arena'da karşı karşıya geldi. İki takım da girdikleri gol pozisyonlarını gole çeviremeyince, mücadele 0-0 sona erdi. İkinci maçta Çekya ekibi, maçı kazanması veya mücadelenin gollü beraberlikle bitmesi halinde tur atlayacak. Olympiakos'un kazanması halinde Yunan ekibi tur atlayacakken, golsüz beraberlikte ise mücadele uzatma dakikalarına gidecek.

Yunan ekibinde, geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'de forma giyen Mathieu Valbuena, 57 dakika sahada kaldı.

Turuncu lacivertlilerin rakibini belirleyecek rövanş karşılaşması 30 Temmuz Salı günü TSİ 21.30'da Yunanistan'ın Atina şehrinde oynanacak.

Medipol Başakşehir'de hazırlıklar sürüyor

Medipol Başakşehir, yeni sezon hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, dinamik ısınmayla başlayan idmanın 5'e 2 top kapma ve pas çalışmasıyla devam ettiği belirtildi. İdmanın, geniş alanda yapılan pas oyunuyla sona erdiği aktarıldı.

Alexandru Epureanu fizyoterapist eşliğinde çalıştığı idmana Joseph Attamah'ın katıldığı kaydedildi.

Medipol Başakşehir, yarın yapacağı çift antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

 

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