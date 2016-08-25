Meha Konya'ya geri döndü!

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Atiker Konyaspor'un basın sözcüsü Ahmet Baydar, Danimarka Süper Lig takımlarından Aarhus forması giyen Jens Jonsson'u Konya'ya getireceklerini belirterek, "Burada son bir görüşme yapacağız. Eğer anlaşabilirsek bu futbolcuyu kadromuza katacağız." dedi.



Baydar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, teknik direktör Aykut Kocaman'ın verdiği rapor doğrultusunda transfer çalışmalarına devam ettiklerini ifade etti.



Sezon başında Suudi Arabistan ekibi El Nassr'a transfer olan Meha'nın takıma geri döndüğünü belirten Baydar, şunları kaydetti: "Kulübüyle yaşadığı sorunlar neticesinde Meha, bize geri dönmek istedi. Hocamızla yaptığımız görüşmeler sonunda Meha'nın takıma dönmesinin doğru olacağını düşündük ve kendisiyle 1 yıl daha anlaştık. Trabzonspor'dan ayrılan Özer Hurmacı ile bir görüşmemiz oldu ancak bu transferden vazgeçtik. Sırada ön libero transferimiz var. Danimarka Süper Lig takımlarından Aarhus forması giyen Jens Jonsson'u Konya'ya getiriyoruz. Burada son bir görüşme yapacağız. Eğer anlaşabilirsek bu futbolcuyu kadromuza katacağız."