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10.05.2016 - 09:30 | | İHA

Meha, Torku Konyaspor'dan ayrılıyor

Torku Konyaspor’un Arnavut oyuncusu Alban Meha sezon sonunda takımdan ayrılıyor. Yeşil-beyazlı takımın sezon başında Almanya’nın Pederborn takımından transfer ettiği Arnavut oyuncu Alban Meha gelecek sezonda takımda olmayacak.

Meha, Torku Konyaspor'dan ayrılıyor
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Arap kulübü Al Nassr’ın, 30 yaşındaki orta saha oyuncusunun sözleşmesinde bulunan minimum serbest kalma bedelini ödeyerek sezon sonunda kadrosunu katması bekleniyor.

Teknik Direktör Aykut Kocaman,Meha’nın önümüzdeki sezonda takımda olmayacağını söyleyerek, “Meha önümüzdeki sene aramızda olmayacağı için son 2 hafta kadroya almayı düşünmüyoruz. Çünkü Meha olmadığı zaman ne yapacağımızı görmek istiyorum. Meha’nın çıkış opsiyonu vardı ve bunu kullandı. Beraber olmaktan gurur duyduğum insanlardan bir tanesi. Konyaspor’a kişiliğiyle, davranışlarıyla, oyunuyla çok şeyler verdi. Yabancı oyuncular bir takıma geldiği zaman yapması gerekenlerin hepsini yaptı. Helali hoş olsun her şey. Büyük ihtimalle önümüzdeki sezon aramızda olmayacak. Beşiktaş maçında kendisine teşekkür edeceğiz” dedi.

Alban Meha bu sezon Spor Toto Süper Lig’de 23 maçta 4 gol 5 asistle oynarken, Ziraat Türkiye Kupası’nda forma giydiği 6 maçta 1 gol kaydetti.

MUSLERA’YI FRİKİKTEN AVLAYAN İLK OYUNCUYDU

Torku Konyasporlu futbolcu Meha, Spor Toto Süper Lig’in 3. haftasında oynanan Galatasaray maçında attığı frikik golünün adından bir hayli söz ettirmişti. Alban Meha Türkiye'de Galatasaray forması ile bu güne kadar frikikten gol yemeyen Uruguaylı file bekçisini şık vuruşla avlamayı başarmıştı. Meha attığı bu golle Muslera’nın frikikten gol yememe unvanına son vermişti.

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