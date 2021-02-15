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15.02.2021 - 20:29 |

Mehmet AltÄ±parmak: "BeÅŸiktaÅŸ'Ä±n oyuna girenleri maçÄ± çevirdi"

SÃ¼per Lig'in 25. haftasÄ±nda BeÅŸiktaÅŸ'a 3-0 yenilen GenÃ§lerbirliÄŸi'nin teknik direktÃ¶rÃ¼ Mehmet AltÄ±parmak, karÅŸÄ±laÅŸmanÄ±n genelinde iyi oynadÄ±klarÄ±nÄ± ama istedikleri sonucu alamadÄ±klarÄ±nÄ± sÃ¶yledi.Â

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SÃ¼per Lig'in 25. haftasÄ±nda BeÅŸiktaÅŸ'a 3-0 yenilen GenÃ§lerbirliÄŸi'nin teknik direktÃ¶rÃ¼ Mehmet AltÄ±parmak, karÅŸÄ±laÅŸmanÄ±n genelinde iyi oynadÄ±klarÄ±nÄ± ama istedikleri sonucu alamadÄ±klarÄ±nÄ± sÃ¶yledi.Â 

AltÄ±parmak, maÃ§Ä±n ardÄ±ndan dÃ¼zenlenen basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda, erken bir gol yediklerine iÅŸaret ederek, "Ä°ki takÄ±m da mutlak kazanmak iÃ§in sahaya Ã§Ä±ktÄ±. Oyunun genelinde Ã§ok iyi oynamamÄ±za raÄŸmen ilk ve son 10 dakikasÄ±nÄ± kÃ¶tÃ¼ oynadÄ±k. MaÃ§a 1-0 maÄŸlup baÅŸladÄ±k." diye konuÅŸtu.

15 ila 45. dakika arasÄ±nda istedikleri oyunu sahaya yansÄ±ttÄ±klarÄ±nÄ± sÃ¶yleyen AltÄ±parmak, ÅŸÃ¶yle devam etti:Â 

"Candeias'Ä±n pozisyonu gol olsaydÄ± 1-1'i yakalamÄ±ÅŸ olsaydÄ±k, BeÅŸiktaÅŸ'Ä± daha faklÄ± durumlara sokabilirdik. Ä°kinci yarÄ± aynÄ± oyunumuzu devam ettirmeye Ã§alÄ±ÅŸtÄ±k. Ä°kinci devre BeÅŸiktaÅŸ oyunu biraz daha kendi sahasÄ±nda kabul edip kontrataklarla gelmeye Ã§alÄ±ÅŸtÄ±. Ama biz Ã¶ndeki baskÄ±larÄ± iyi yaptÄ±k. MaÃ§Ä±n kÄ±rÄ±lma anlarÄ± var. 85. dakikada Stancu topa dokunabilse belki maÃ§ 1-1'e gelecekti, son dakikalarda belki biz aynÄ± ÅŸeyi yapacaktÄ±k."Â 

AltÄ±parmak, son bÃ¶lÃ¼mde risk aldÄ±klarÄ±nÄ± dile getirerek, "YediÄŸimiz bir kontrayla durum 2-0 oldu, maÃ§ 3-0 bitti. Biz gerÃ§ekten bÃ¼yÃ¼k bÃ¶lÃ¼mÃ¼nÃ¼ Ã§ok iyi oynadÄ±ÄŸÄ±mÄ±z, Ã§ok mÃ¼cadele ettiÄŸimiz bir karÅŸÄ±laÅŸmayÄ± kaybettik. Bu saatten sonra yapacak Ã§ok fazla bir ÅŸey yok. Bizim daha Ã§ok Ã¶nemli maÃ§larÄ±mÄ±z var. Bundan sonra onlara hazÄ±rlanacaÄŸÄ±z. MaÃ§Ä± BeÅŸiktaÅŸ'a getiren oyuncu deÄŸiÅŸiklikleri oldu. BeÅŸiktaÅŸ'Ä±n oyuna girenleri maÃ§Ä± Ã§evirdi. Bana gÃ¶re bugÃ¼nkÃ¼ maÃ§Ä±n Ã¶zeti bu." deÄŸerlendirmesinde bulundu.

Mehmet AltÄ±parmak: BeÅŸiktaÅŸÄ±n oyuna girenleri maÃ§Ä± Ã§evirdi

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