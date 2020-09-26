Futbol

MÄ°LLÄ°YET ANA SAYFA
Geri DÃ¶n
HaberlerKasÄ±mpaÅŸa Haberleri Mehmet AltÄ±parmak: "KÄ±sacasÄ± atanÄ±n kazanacaÄŸÄ± bir karÅŸÄ±laÅŸmaydÄ±"
26.09.2020 - 23:07 | | AA

Mehmet AltÄ±parmak: "KÄ±sacasÄ± atanÄ±n kazanacaÄŸÄ± bir karÅŸÄ±laÅŸmaydÄ±"

KasÄ±mpaÅŸa'yÄ± 1-0 yenen AtakaÅŸ Hatayspor'un teknik direktÃ¶rÃ¼ Ã–mer ErdoÄŸan, "Hak ettiÄŸimiz bir galibiyet olduÄŸunu dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yorum." dedi.Â  KasÄ±mpaÅŸa teknik direktÃ¶rÃ¼ AltÄ±parmak ise maÃ§a dengeli baÅŸladÄ±klarÄ±nÄ±, rakiplerinin hÄ±zlÄ± hÃ¼cumla golÃ¼ bulmayÄ± amaÃ§ladÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.Â

Mehmet AltÄ±parmak: "KÄ±sacasÄ± atanÄ±n kazanacaÄŸÄ± bir karÅŸÄ±laÅŸmaydÄ±"
ABONE OL

SÃ¼per Lig'in 3. haftasÄ±nda konuk ettiÄŸi KasÄ±mpaÅŸa'yÄ± 1-0 yenen AtakaÅŸ Hatayspor'un teknik direktÃ¶rÃ¼ Ã–mer ErdoÄŸan, "Hak ettiÄŸimiz bir galibiyet olduÄŸunu dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yorum." dedi.Â 

Antakya AtatÃ¼rk StadÄ±'nda oynanan mÃ¼sabakanÄ±n ardÄ±ndan dÃ¼zenlenen basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda aÃ§Ä±klamada bulunan ErdoÄŸan, maÃ§Ä±n genelinde daha fazla topa sahip olan, hÃ¼cumu dÃ¼ÅŸÃ¼nen, zaman zaman 3. bÃ¶lgede baskÄ± yapan ve rakibini oyuna sokmayan bir Hatayspor olduÄŸunu sÃ¶yledi.Â 

OyuncularÄ±na gÃ¶sterdikleri performans dolayÄ±sÄ±yla teÅŸekkÃ¼r eden ErdoÄŸan, ÅŸÃ¶yle konuÅŸtu:Â 

"Hak ettiÄŸimiz bir galibiyet olduÄŸunu dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yorum. OyuncularÄ±m sahada Ã§ok bÃ¼yÃ¼k bir mÃ¼cadele gÃ¶sterdi. Ã‡ok karakterli oyuncular. OyuncularÄ±mla Ã§alÄ±ÅŸmaktan Ã§ok bÃ¼yÃ¼k bir keyif ve gurur duyuyorum. Ä°nÅŸallah bunun devamÄ±nÄ± getiririz. Tabii yenince her ÅŸey gÃ¼zel oluyor. Åžimdi bunun mutluluÄŸunu yaÅŸayacaÄŸÄ±z. YarÄ±ndan itibaren de Alanyaspor maÃ§Ä±nÄ±n hazÄ±rlÄ±klarÄ±nÄ± yapacaÄŸÄ±z. Ä°nÅŸallah hem gol yememe serisi hem de puanlar devam eder, rahat bir ÅŸekilde ligi iyi bir yerde bitiririz."

Mehmet AltÄ±parmak: KÄ±sacasÄ± atanÄ±n kazanacaÄŸÄ± bir karÅŸÄ±laÅŸmaydÄ±

AltÄ±parmak: "Ã–ne geÃ§tikten sonra tamamen defans yaptÄ±lar"Â 

KasÄ±mpaÅŸa Teknik DirektÃ¶rÃ¼ Mehmet AltÄ±parmak ise maÃ§a dengeli baÅŸladÄ±klarÄ±nÄ±, rakiplerinin hÄ±zlÄ± hÃ¼cumla golÃ¼ bulmayÄ± amaÃ§ladÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.Â 

Rakiplerinin ilk yarÄ±da hemen hemen hiÃ§ atak yapamadÄ±ÄŸÄ±nÄ± aktaran AltÄ±parmak, ÅŸunlarÄ± kaydetti:Â 

"Ä°kinci yarÄ± rakibin Ã¼zerimize biraz daha geleceÄŸini biliyorduk. Ona gÃ¶re de Yusuf'u Ã¶n tarafa aldÄ±k, deÄŸiÅŸikliÄŸimizi yaptÄ±k. AslÄ±nda rakibi iki kere yakaladÄ±k ama rakip de belki de hiÃ§ ummadÄ±ÄŸÄ± bir anda Ã§Ä±karken yakaladÄ±ÄŸÄ± topla Ã¶ne geÃ§ti. Ã–ne geÃ§tikten sonra zaten tamamen defans yaptÄ±lar. Oyunu kurtarma adÄ±na ataklar yaptÄ±k. Bizim adÄ±mÄ±za Ã§ok fazla pozisyon olmadÄ±. YaptÄ±ÄŸÄ±mÄ±z kiÅŸisel hatalarla rakibimiz pozisyon buldu. KÄ±sacasÄ± atanÄ±n kazanacaÄŸÄ± bir karÅŸÄ±laÅŸmaydÄ±. Rakibimiz golÃ¼ attÄ± ve kazandÄ±."

Mame Biram Diouf'un En Ä°yi Golleri

Aboubakar'dan iddialÄ± sözler: Öncekinden daha fazla iÅŸ yapmaya geldim
daha fazla video iÃ§in
SON DAKÄ°KA
  1. Galatasaray, Fenerbahçe derbisine hazÄ±r!
    Galatasaray, Fenerbahçe derbisine hazÄ±r!
  2. Nuri Åžahin: "Ä°yi jenerasyon yakaladÄ±k"
    Nuri Åžahin: "Ä°yi jenerasyon yakaladÄ±k"
  3. Mehmet YiÄŸit Alp'ten transfer açÄ±klamasÄ±!
    Mehmet YiÄŸit Alp'ten transfer açÄ±klamasÄ±!
  4. Eddie Newton'dan ikinci yarÄ± itirafÄ±!
    Eddie Newton'dan ikinci yarÄ± itirafÄ±!
  5. Chelsea'den müthiÅŸ geri dönüÅŸ! West Bromwich...
    Chelsea'den müthiÅŸ geri dönüÅŸ! West Bromwich...



YAZARLAR
TÃœM YAZARLAR

Ä°lginizi Çekebilecek DiÄŸer Haberler

Benik Afobe'den Sörloth açÄ±klamasÄ±!

Benik Afobe'den SÃ¶rloth aÃ§Ä±klamasÄ±!

Galatasaray maçÄ± öncesi SamandÄ±ra'da Fenerbahçe'ye sürpriz!

Galatasaray maÃ§Ä± Ã¶ncesi SamandÄ±ra'da FenerbahÃ§e'ye sÃ¼rpriz!

Transfer haberleri | Mustafa Cengiz'den Belhanda ve Marcao açÄ±klamasÄ±!

Transfer haberleri | Mustafa Cengiz'den Belhanda ve Marcao aÃ§Ä±klamasÄ±!

Diouf: "Bana inanÄ±lmaz yardÄ±m ettiler"

Diouf: "Bana inanÄ±lmaz yardÄ±m ettiler"

SÄ±radaki Haber