Mehmet AltÄ±parmak: "KÄ±sacasÄ± atanÄ±n kazanacaÄŸÄ± bir karÅŸÄ±laÅŸmaydÄ±"

SÃ¼per Lig'in 3. haftasÄ±nda konuk ettiÄŸi KasÄ±mpaÅŸa'yÄ± 1-0 yenen AtakaÅŸ Hatayspor'un teknik direktÃ¶rÃ¼ Ã–mer ErdoÄŸan, "Hak ettiÄŸimiz bir galibiyet olduÄŸunu dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yorum." dedi.Â

Antakya AtatÃ¼rk StadÄ±'nda oynanan mÃ¼sabakanÄ±n ardÄ±ndan dÃ¼zenlenen basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda aÃ§Ä±klamada bulunan ErdoÄŸan, maÃ§Ä±n genelinde daha fazla topa sahip olan, hÃ¼cumu dÃ¼ÅŸÃ¼nen, zaman zaman 3. bÃ¶lgede baskÄ± yapan ve rakibini oyuna sokmayan bir Hatayspor olduÄŸunu sÃ¶yledi.Â

OyuncularÄ±na gÃ¶sterdikleri performans dolayÄ±sÄ±yla teÅŸekkÃ¼r eden ErdoÄŸan, ÅŸÃ¶yle konuÅŸtu:Â

"Hak ettiÄŸimiz bir galibiyet olduÄŸunu dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yorum. OyuncularÄ±m sahada Ã§ok bÃ¼yÃ¼k bir mÃ¼cadele gÃ¶sterdi. Ã‡ok karakterli oyuncular. OyuncularÄ±mla Ã§alÄ±ÅŸmaktan Ã§ok bÃ¼yÃ¼k bir keyif ve gurur duyuyorum. Ä°nÅŸallah bunun devamÄ±nÄ± getiririz. Tabii yenince her ÅŸey gÃ¼zel oluyor. Åžimdi bunun mutluluÄŸunu yaÅŸayacaÄŸÄ±z. YarÄ±ndan itibaren de Alanyaspor maÃ§Ä±nÄ±n hazÄ±rlÄ±klarÄ±nÄ± yapacaÄŸÄ±z. Ä°nÅŸallah hem gol yememe serisi hem de puanlar devam eder, rahat bir ÅŸekilde ligi iyi bir yerde bitiririz."

AltÄ±parmak: "Ã–ne geÃ§tikten sonra tamamen defans yaptÄ±lar"Â

KasÄ±mpaÅŸa Teknik DirektÃ¶rÃ¼ Mehmet AltÄ±parmak ise maÃ§a dengeli baÅŸladÄ±klarÄ±nÄ±, rakiplerinin hÄ±zlÄ± hÃ¼cumla golÃ¼ bulmayÄ± amaÃ§ladÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.Â

Rakiplerinin ilk yarÄ±da hemen hemen hiÃ§ atak yapamadÄ±ÄŸÄ±nÄ± aktaran AltÄ±parmak, ÅŸunlarÄ± kaydetti:Â

"Ä°kinci yarÄ± rakibin Ã¼zerimize biraz daha geleceÄŸini biliyorduk. Ona gÃ¶re de Yusuf'u Ã¶n tarafa aldÄ±k, deÄŸiÅŸikliÄŸimizi yaptÄ±k. AslÄ±nda rakibi iki kere yakaladÄ±k ama rakip de belki de hiÃ§ ummadÄ±ÄŸÄ± bir anda Ã§Ä±karken yakaladÄ±ÄŸÄ± topla Ã¶ne geÃ§ti. Ã–ne geÃ§tikten sonra zaten tamamen defans yaptÄ±lar. Oyunu kurtarma adÄ±na ataklar yaptÄ±k. Bizim adÄ±mÄ±za Ã§ok fazla pozisyon olmadÄ±. YaptÄ±ÄŸÄ±mÄ±z kiÅŸisel hatalarla rakibimiz pozisyon buldu. KÄ±sacasÄ± atanÄ±n kazanacaÄŸÄ± bir karÅŸÄ±laÅŸmaydÄ±. Rakibimiz golÃ¼ attÄ± ve kazandÄ±."

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