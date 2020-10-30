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HaberlerKasımpaşa Haberleri Mehmet Altıparmak: "Uğurcan Çakır farklı galibiyetimizi tek başına önledi"
30.10.2020 - 23:43 |

Mehmet Altıparmak: "Uğurcan Çakır farklı galibiyetimizi tek başına önledi"

Süper Lig'in 7. haftasında Kasımpaşa, deplasmanda Trabzonspor'u 4-3 yendi. Kasımpaşa teknik direktörü Mehmet Altıparmak açıklamalarda bulundu.

Mehmet Altıparmak: "Uğurcan Çakır farklı galibiyetimizi tek başına önledi"
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Kasımpaşa Teknik Direktörü Mehmet Altıparmak, kendi adlarına keyifli bir gece geçirdiklerini belirtti.

Türkiye'nin en zor deplasmanlarından birinden alınan 3 puanın sevindirici olduğunu ifade eden Altıparmak, "Maçın geneline baktığımızda 1. dakikadan 90. dakikaya kadar hak eden, isteyen, sahada her şeyiyle mücadele eden Kasımpaşa vardı. İstediğimiz 3 puanı aldık. Kaleci Uğurcan'ı da tebrik etmek istiyorum. Farklı galibiyetimizi tek başına önledi." diye konuştu.

Altıparmak, kendileri için oyuncuların gösterdiği performansın önemli olduğunu kaydederek, şunları söyledi:

"Bundan dolayı bütün oyuncularımı kutluyorum. Deplasmanda oynadığımız 3 karşılaşmada en çok gol kaçıran takımız. Bugün 4 gol attık, 7 de yüzde yüz gol pozisyonumuz var. Deplasmanda alınan 3 puan değerli oldu. Üst sıralara ve Avrupa kupalarına oynamak, 100. yılımızda kupa getirmek gibi bir hayalimiz var. Bu hedef doğrultusunda çalışmaya devam edeceğiz. İyi gidişatımız bunun yanında eksiklerimiz de var. Eksiklerimizi daha fazla çalışarak gidermeye çalışacağız. Bu galibiyet yukarıyı ne kadar istediğimizin göstergesi. Bütün oyuncuları kutluyorum. Trabzonspor'a da başarılar diliyorum."

Mehmet Altıparmak: Uğurcan Çakır farklı galibiyetimizi tek başına önledi

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