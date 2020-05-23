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23.05.2020 - 10:22 | | ERCAN ATA / ANKARA,(DHA)-

Mehmet Baykan, Spor Genel MüdürlüÄŸü'ne atandÄ±

Spor genel mÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ gÃ¶revini 2011 yÄ±lÄ±ndan beri vekaleten sÃ¼rdÃ¼ren Mehmet Baykan, bu gÃ¶reve resmen atandÄ±.Â

Mehmet Baykan, Spor Genel MüdürlüÄŸü'ne atandÄ±
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Spor genel mÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ gÃ¶revini 2011 yÄ±lÄ±ndan beri vekaleten sÃ¼rdÃ¼ren Mehmet Baykan, bu gÃ¶reve resmen atandÄ±.Â 2011 yÄ±lÄ± itibarÄ±yla gÃ¶revini vekaleten yÃ¼rÃ¼ten Mehmet Baykan, CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan imzalÄ± 2020/239 kararÄ±n resmi gazetede yayÄ±nlanmasÄ±yla resmen atandÄ±.

Mehmet Baykan; ayrÄ±ca TÃ¼rkiye Futbol Federasyonu BaÅŸkan Vekili, Ä°cra Kurulu ÃœyesiÂ ile Ä°dari ve Hukuk Ä°ÅŸleri Sorumlusu olarak da gÃ¶rev alÄ±yor. Ä°stanbul Ãœniversitesi Hukuk FakÃ¼ltesinden mezun olan Baykan, evli ve 2 Ã§ocuk babasÄ±dÄ±r.

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