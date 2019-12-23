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23.12.2019 - 23:56 | | AA

Mehmet Büyükekşi: "23 puan, yadsınamaz bir başarıdır"

Gaziantep Futbol Kulübü'nün başkanı Mehmet Büyükekşi, geride kalan 16 haftada topladıkları 23 puanın kendilerini memnun ettiğini belirtti. Büyükekşi, "Futbolcularımız, teknik heyetimiz ve yönetim kurulundaki tüm arkadaşlarımızla birlikte, üzerimize düşen görevi yapmaya çalışıyoruz" dedi.

Mehmet Büyükekşi: "23 puan, yadsınamaz bir başarıdır"
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Süper Lig ekiplerinden Gaziantep Futbol Kulübü'nün (Gaziantep FK) başkanı Mehmet Büyükekşi, geride kalan 16 haftada topladıkları 23 puanın kendilerini memnun ettiğini belirtti.

Mehmet Büyükekşi, yaptığı yazılı açıklamada, takımın ligde oynadığı son üç maçta aldığı skorların sevindirici olduğunu, kulüp olarak Türk futbolunda adlarından söz ettirebilmek için çalıştıklarını aktardı. 

Profesyonel futbol takımının alacağı iyi sonuçların, yaptıkları çalışmaları daha kıymetli hale getireceğini vurgulayan Büyükekşi, "Süper Lig'de ilk sezonumuz olmasına karşın, hedefimizi ilk 10 sıra olarak belirlemiştik. Şu ana kadar ligde topladığımız 23 puan, gerçekten yadsınamaz bir başarıdır. Futbolcularımız, teknik heyetimiz ve yönetim kurulundaki tüm arkadaşlarımızla birlikte, üzerimize düşen görevi yapmaya çalışıyoruz. Futbol takımımız da alacağı sonuçlarla Gaziantep'in adına yakışır bir mücadele göstermeye devam edecektir." ifadelerini kullandı. 

"Gaziantep Tek Yürek" kampanyasıyla ilgili görüşlerine de yer veren başkan Büyükekşi, şunları kaydetti: 

"Bu kampanyaya yaklaşık bir ay önce start verdik. Son olarak Gaziantep'te düzenlediğimiz gala gecesine gerçekten ciddi bir katılım oldu. Kulübümüzün yarınları adına 'Gaziantep Tek Yürek' olunca, neler yapacağını da bir kez daha gösterdi. İster SMS yoluyla, ister forma satın alarak takımlarına destek olan herkese sonsuz teşekkür ediyorum. Valimiz Sayın Davut Gül ve belediye başkanımız Fatma Şahin Hanımefendi de bu süreçte bizlerin yanında olarak desteklerini gösterdi. Kendilerine kulübümüz ve camiamız adına ayrıca teşekkür ediyorum. Gaziantepliler, el ele verildiği takdirde başaramayacağı hiçbir şey olmadığını futbolda da herkese gösterecek güce ve kudrete sahiptir." 

Büyükekşi, ilk yarının son haftasında BtcTurk Yeni Malatyaspor ile yapılacak maçı taraftar desteğiyle kazanmak istediklerini sözlerine ekledi.

Mehmet Büyükekşi: 23 puan, yadsınamaz bir başarıdır

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