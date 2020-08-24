Mehmet Demirkol, beIN Sports'tan ayrıldığını açıkladı

beIN Sports'ta bir ayrılık daha...

Spor yazarı ve yorumcu Mehmet Demirkol, sosyal medya hesabından beIN Sports'tan ayrıldığını açıkladı. İşte o açıklama: "İki yıldır büyük keyifle çalıştığım Digitürk'ten yeni hedeflerin peşinde koşmak üzere ayrılmaya karar verdim. Tüm çalışma arkadaşlarıma ve izleyicilerimize teşekkür ederim."

Trabzonspor alternatif formasını tanıttı



