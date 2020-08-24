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24.08.2020 - 10:48 |

Mehmet Demirkol, beIN Sports'tan ayrıldığını açıkladı

Spor yazarı ve yorumcu Mehmet Demirkol, sosyal medya hesabından beIN Sports'tan ayrıldığını duyurdu.

Mehmet Demirkol, beIN Sports'tan ayrıldığını açıkladı
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beIN Sports'ta bir ayrılık daha...

Spor yazarı ve yorumcu Mehmet Demirkol, sosyal medya hesabından beIN Sports'tan ayrıldığını açıkladı. İşte o açıklama: "İki yıldır büyük keyifle çalıştığım Digitürk'ten yeni hedeflerin peşinde koşmak üzere ayrılmaya karar verdim. Tüm çalışma arkadaşlarıma ve izleyicilerimize teşekkür ederim."

Mehmet Demirkol, beIN Sportstan ayrıldığını açıkladı

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Mehmet Demirkol, beIN Sportstan ayrıldığını açıkladı

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