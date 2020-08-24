24.08.2020 - 10:48 |
Mehmet Demirkol, beIN Sports'tan ayrıldığını açıkladı
Spor yazarı ve yorumcu Mehmet Demirkol, sosyal medya hesabından beIN Sports'tan ayrıldığını duyurdu.
beIN Sports'ta bir ayrılık daha...
Spor yazarı ve yorumcu Mehmet Demirkol, sosyal medya hesabından beIN Sports'tan ayrıldığını açıkladı. İşte o açıklama: "İki yıldır büyük keyifle çalıştığım Digitürk'ten yeni hedeflerin peşinde koşmak üzere ayrılmaya karar verdim. Tüm çalışma arkadaşlarıma ve izleyicilerimize teşekkür ederim."
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