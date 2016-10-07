Mehmet Demirkol Emre Mor’u eleştirdi: “Yaşı küçük olmasa…”

Ünlü futbol yorumcusu Mehmet Demirkol, Emre Mor’un agresif tavırlarını eleştirdi. Küçük yaşta ve sempatik olmasa Emre Mor’un kırmızı kart göreceğini belirten Demirkol, maçta sinirlerine hakim olamayıp hakemlere sürekli itiraz eden Caner Erkin’i de yerdi.

İşte Demirkol’un o sözleri:

“Oyunun kurulumunda Hakan’dan faydalanabilirdik. Hakan sırtı dönük oyunda yok. Oyununu direkt kurulumuna katkı sağlaması lazım. Oğuzhan Selçuk gibi oyuncular olsa kadroda zor yer bulur. Nasıl Emre’ye o topu verdiler serbest vuruşta akıl alır şey değil. O pozisyonun asıl oyuncusu Caner. Daha iyi kesebilir o bölgeden. Emre Mor’un oyun olarak öğrenmesi gereken şeyler var. O sempatisi, yaşı çok küçük olmasa kırmızı kart görür. Dortmund’da böyle şeyler olmaz. Bu maç Konya’da değil de Kiev’de oynanamış olsa kırmızı kart görmüştü Caner. Hala ayaktayız, beraberlik kötü sonuç değil. Takımlar kuruluyor daha. Yenilgi deprem etkisi yaratabilir, birçok fay hattını oynatabilir. Rakip güçlü çünkü. “