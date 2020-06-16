Mehmet Demirkol: Hasan Kartal'ın korkunç dilini anlamıyorum

İşte Mehmet Demirkol'un Çaykur Rizespor - Galatasaray maçına ilişkin açıklamaları:

'Muslera'nın sakatlığı çok üzücü'

"Herhangi bir futbolcu değil Muslera, çok özel bir kişilik. Çok üzücü. Eminim eskisinden daha sağlam bir şekilde beklenenden önce döner. Çok geçmiş olsun. Çok üzücü ama yapacak bir şey yok. Doğru bir tepki değil aslında. Hakem, kural ne diyorsa onu yapmış. Muslera'nın sakatlandığı pozisyonda, Fatih hocanın hakeme yaptığı eleştiri duygusal bir eleştiri. Hakem, yapması gerekeni yaptı. Hakem, Muslera'nın sakatlanmasını ister mi? 'Bacağını kırınca mı kaldıracaksın?' sorusu, duygusal bir soru"

'Saracchi ne yapıyor'

"Samudio'nun ne yaptğını bırak, Saracchi ne yapıyor? Oyunla veya topla bir alakası var mı? Bu ayak neden öyle açılıyor ve uzun süre öyle kalıyor? Bu soruların cevabı, bana penaltıymış gibi geliyor"

'Korkunç dilini anlamıyorum'

"Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kartal'ın korkunç dilini anlamıyorum. Galatasaray'ın bu konudaki eleştirisi haklı. Böyle bir şey denir mi? Herkes eleştirmeli"

"Buna cevap olarak da 'Cellat başı' denmez. Birbirimizi nelerle suçladığımızın farkında mıyız?"

5 oyuncu değişikliği

"Bu 5 oyuncu değişikliği geldiği andan itibaren, artık 'Oyuncu değişikliği' diye bir şeyden bahsetmiyoruz. Takımı ve oyunu değiştiriyorsun. Mesela Fenerbahçe, bunu yaptı. Bunun üzerine artık hesap kitap yapılacak, taktikler üretilecek. Son 10-15 dakika için çok farklı planlar yapacaksın. Kalıcı olursa, oyunu da çok değiştirecek"

'O pozisyon bence penaltı'

"Andone'nin pozisyonu bence penaltı olmalı ama kurallar penaltı değil diyor. Kalecilere çok fazla dokunulmazlık veriliyor. Senin karşında, senden farklı olarak elini kullanabilen bir adam var. Geliyor senin üstüne çıkıyor, kurallar gereği de faul olmuyor"

'Türk futbol tarihinin akışını değiştiren adamlardan'

"Muslera, Türk futbol tarihinin akışını değiştiren adamlardan biri. Son 10 yıla damgasını vurdu ama Okan'ı da çok küçümsemeyelim. İyi bir kaleci adayı. Şu an ligde Uğurcan'ı bir kenara koyarsak, geri kalan bütün kalecilerle boy ölçüşebilecek bir yetenek bence"

Fenerbahçe - Kayserispor maçı değerlendirmeleri:

'Fenerbahçe - H. K. Kayserispor maçının en dikkat çeken yönü, Mehmet Ekici'nin markajdan çıkmak için hiçbir şey yapmaması. Bu yetenekte olan bir oyuncunun böyle oynaması çok şaşırtıcı. Hiç mi boşa çıkmazsın?"

'Sadece onu izlemeye değer gördüm'

"Fenerbahçe maçını seyrederken, sadece Luiz Gustavo'yu seyretmeye değer gördüm"