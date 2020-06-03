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HaberlerFenerbahçe Haberleri Mehmet Ekici'den 1 milyon euroluk feda!
03.06.2020 - 08:54 | | YENİ ASIR

Mehmet Ekici'den 1 milyon euroluk feda!

Fenerbahçe'de kalıp kalmayacağı merak edilen Mehmet Ekici ile Mevlüt Erdinç'in kaderi belli oldu.

Mehmet Ekici'den 1 milyon euroluk feda!
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Fenerbahçe sezon başında kadro dışı bırakıp devre arasında affettiği Mehmet Ekici'yle yeniden masaya oturacak.

Sarı-lacivertliler sezon sonunda sözleşmesi bitecek tecrübeli oyuncuya yeni teklif yapacak. Yıllık 1,7 milyon euro alan Ekici'nin 1 milyon eurouk indirimli teklifi kabul etmesi bekleniyor.

Mevlüt Erdinç geri döndü

Riva kampına devam eden Fenerbahçe'ye çifte müjde. Sarı-lacivertlilerin önceki gün yapılan koronavirüs testlerinin tamamı negatif çıktı. Sonuçların temiz çıkmasının ardından eşinin yanında refakatçi kaldığı için tedbir amaçlı Samandıra'da çalışan Mevlüt Erdinç de Riva kampına dahil oldu.

Mehmet Ekiciden 1 milyon euroluk feda

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