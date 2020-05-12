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12.05.2020 - 08:53 |

Mehmet Ekici'den Beşiktaş ve transfer açıklaması

Beşiktaş'ın transfer listesinde olduğu konuşulan Mehmet Ekici geleceği hakkında açıklamalarda bulundu.

Mehmet Ekici'den Beşiktaş ve transfer açıklaması
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Fenerbahçe ile sözleşmesi sona erecek olan Mehmet Ekici'nin Beşiktaş'ın transfer listesinde odluğu konuşulmaya başlandı. Geleceği merak edilen Mehmet Ekici'ye hem yurt içinden hem de yurt dışından birçok teklif olduğu ortaya çıktı.

Birçok transfer talebine rağmen 29 yaşındaki orta saha oyuncusunun şimdilik bunları değerlendirmeyi düşünmediği ortaya çıktı.

Beşiktaş haberleri üzerine açıklama yapan Mehmet Ekici, "Fenerbahçe'de henüz istediklerimi başaramadım. Burada şampiyonluklar kazanmak için kalmak istiyorum. Eğer yönetim ve yeni gelecek hoca da bunu isterse, sözleşmemi uzatırım" dedi.

Mehmet Ekiciden Beşiktaş ve transfer açıklaması

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