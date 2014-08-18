Mehmet Özdilek: "2-3 transfer yapacağız"

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor’da teknik direktör Mehmet Özdilek, 29 Ağustos’ta evlerinde oynayacakları Gençlerbirliği maçı ile Spor Toto Süper Lig’in start alacağını hatırlattı. Mehmet Özdilek, ligin bu yıl çok zorlu geçeceğini, hedeflerinin ligde daimi olmak olduğunu söyledi.



Özdilek, takımın Mehmet Cengiz Tesisleri’nde düzenlediği basın toplantısında, takımın 16 günlük bir Erzurum kampı ile hazırlıklara başladığını, sonrasında Avusturya’da kampa devam ettiğini ve son olarak hazırlıklarını kendi tesislerinde sürdürdüğünü ifade etti.



Takımda geçen seneki mevcut kadronun korunduğunu dile getiren Özdilek, “Bunun haricinde iki transfer yaptık. Giray Kaçar ve Murat Duruer’i kadromuza kattık. Eksiklerimiz var ama hiçbir zaman bunları mazeret olarak düşünmedim. Kendi şehrimizde antrenmanlarımıza devam ediyoruz. Her geçen gün üzerine koyarak yolumuza devam ediyoruz. 4-5 oyuncumuz aramızdan ayrılacak. Ayrılanlar özellikle genç oyuncularımız olacak. Onların daha fazla süre alacakları kulüplere gitmesi kendileri yararına olacaktır. Bu sene onları gittikleri takımlarda gözlemleyerek seneye takımımızda değerlendirebileceğiz. 2-3 oyuncu ile transferimizi bitireceğiz. Bir kaleci ve orta saha oyuncusu takviye etmek istiyoruz.” ifadelerini kullandı.



Özdilek, 29 Ağustos’ta oynayacakları Gençlerbirliği maçı ile lige start vereceklerini hatırlatarak, “Bu şartlarda lige başlayacağız. Ben hayal kurmuyorum ve hayali hedefler insanlara vermiyorum. Hedefimiz bu ligde daimi olan, devamlı olan bir takım oluşturmaktır. Bu ligin oyuncusu olacağız. İkinci hedefimiz, takımın geçen yıl bıraktığı yerin üzerine çıkmaktır. Bizim için lige nasıl başladığımız önemli değil, nasıl bitirdiğimiz önemli. İnsanlar 34 hafta sonundaki tabloya bakar. Lig çok zor olacak. Geçen yıl kendi evimizde çok puan kaybettik. Bu yıl evimizde oynayacağımız her müsabakadan iyi sonuçlar almamız gerekecek.” diye konuştu.