Mehmet Özdilek: "Bir anlık dalgınlığımız pahalıya mâl oldu"

Atiker Konyaspor Teknik Direktörü Mehmet Özdilek, Süper Lig'in 12. haftasında Antalyaspor ile 1-1 berabere kaldıkları maçta rakiplerini baskı altına aldıklarını belirterek, "İkiyi, üçü yakalayabilirdik. Bir anlık dalgınlığımız bize pahalıya mâl oldu." dedi.



Özdilek, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, oyunun geneline bakıldığında maçın 1-1 berabere bitmesine üzüldüklerini söyledi.



Rakibin geniş alanda oynadığını ifade eden Özdilek, şöyle konuştu: "Eto'o gibi çok önemli bir oyuncuları var. 90 dakikada Eto'o'nun topla buluşması ya bir ya da ikidir ama bunu golle neticelendirdi. İyi oyuncu zaman zaman skoru değiştirebiliyor. Bizim cephemizden baktığımız zaman maçın başından sonuna kadar oyuna hakim olan ve coşkuyla mücadele eden bir Konyaspor vardı. Özellikle ikinci yarı 35 dakika rakip takımı ciddi baskı altına aldık. Golü de bulduk. İkiyi, üçü yakalayabilirdik. Bir anlık dalgınlığımız bize pahalıya mâl oldu."

Özdilek, futbolcuların sahada özveriyle mücadele gösterdiğini belirterek, "Böyle oynadığımız sürece sorun yok. Taraftara coşkulu desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum. Galibiyet hediye etmek istiyorduk ama en azından kaybetmemek de bu süreçte çok önemli. Böyle oynadığımız sürece bizim geleceğimiz parlak, daha net bir şekilde görünür diye düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Takım olarak bazı eksiklerinin bulunduğuna dikkati çeken Mehmet Özdilek, "Bugün itibariyle UEFA Avrupa Ligi'ne dönmemiz lazım. Grupta perşembe günü yine önemli bir müsabakamız var. Tekrar bir yenilenmeyle yarından itibaren perşembeye yoğunlaşacağız." dedi.





Leonardo: "Konya'ya galibiyet için geldik"

Antalyaspor Teknik Direktörü Leonardo Araujo ise çok zor bir maç oynadıklarını söyledi.



Oyuncularını gösterdikleri performanslarından dolayı tebrik eden Leonardo, şunları kaydetti: "İlk yarı düzenli bir başlangıç yaptık. Aslında gol pozisyonları da yakaladık. Eğer onları değerlendirebilseydik soyunma odasına 1-0 üstün geçebilirdik. İkinci yarıya da güzel başladık ama bazı pozisyon hatalarından dolayı zorluk yaşadık. Konyaspor çok fazla baskılı oynadı ve 1-0 mağlup duruma düştük. Bu skor bizim için kabul edilemezdi. Konya'ya galibiyet için geldik. Birçok pozisyonu değerlendirmeye çalıştık. Eto'o'nun golüyle de iyi bir puanla Antalya'ya dönüyoruz."