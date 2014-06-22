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22.06.2014 - 15:42 | | Muhammet KAÇAR, Rize-DHA

Mehmet Özdilek çok heyecanlı

Spor Toto Süper Lig ekibi Çaykur Rizespor'la 3 yıllık anlaşma sağlayan teknik direktör Mehmet Özdilek, Rize'ye büyük heyecanla geleceğini söyledi.

Mehmet Özdilek çok heyecanlı
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Mehmet Özdilek, başarılı olmak için çalışacaklarını belirtirken şöyle dedi:

"Çaykur Rizespor ile uzun vadeli bir anlaşma yaptım. Böyle bir anlaşma hem benim hem de kulüp için elbette çok önemli. Ama futbolda gerçekçi olmak gerek. Futbolun gerçeği de sahadaki başarıdır. Bende bunun için uğraşacağım. Çaykur Rizespor'un oldukça heyecanlı ve ateşli bir taraftarı var. Taraftarın desteği ve onlarla bütünleşmek takımı performans olarak yukarılara çeker. Bizde bunun kesinlikle yapacağız. Çaykur Rizespor'un geleceği için planlamayı çok iyi yaparak kulübümüzü layık olduğu yerlere getirmek için çaba harcayacağız."

"AYAKLARI YERE SAĞLAM BANA TAKIM OLACAĞIZ"

Çaykur Rizespor'un her yönüyle çok büyük bir camia olduğunu ifade eden Mehmet Özdilek, "Taraftarı, yönetimi, teknik kadrosu ve futbolcusuyla çok iyi bir atmosfer oluşturmalıyız. Bunu kesinlikle yapacağız ve Çaykur Rizespor süper ligin çok zor bir deplasmanı olacak" diye konuştu. Transfer konusuna da değinen Mehmet Özdilek, bu konuda şöyle konuştu:

"Çaykur Rizespor için planlamamızı kısa, orta ve uzun vadede yapıyoruz. İyi bir kadromuz var ve bu kadroya takıma katkı sağlayacak kaliteli transferler yapacağız. Artık her sezon 20 oyuncu gelip gitmeyecek. Mantıklı oyuncularla destekleyeceğiz. Ayakları yere basan sağlam bir takım olacağız."

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