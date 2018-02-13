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HaberlerKonyaspor Haberleri Mehmet Özdilek: "Evimizdeki tüm müsabakalarda favori biziz"
13.02.2018 - 21:34 | | KONYA (AA)

Mehmet Özdilek: "Evimizdeki tüm müsabakalarda favori biziz"

Atiker Konyaspor Teknik Direktörü Mehmet Özdilek, Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Beşiktaş ile yapacakları maça ilişkin açıklamalarda bulundu.

Mehmet Özdilek: "Evimizdeki tüm müsabakalarda favori biziz"
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Atiker Konyaspor Teknik Direktörü Mehmet Özdilek, Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında 16 Şubat Cuma günü sahalarında Beşiktaş ile yapacakları maça ilişkin, "Evimizdeki tüm müsabakalarda favori biziz." dedi.

Özdilek, Kayacık Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmandan önce basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Aytemiz Alanyaspor deplasmanından 3 puanla döndükleri için mutlu olduklarını belirtti.

Son dönemde fikstürlerinin yoğun olduğunu ancak her maçta mücadelenin içinde kaldıklarını aktaran Özdilek, şunları kaydetti:

"Evimizdeki tüm müsabakalarda favori biziz"

"Şu ana kadar takımın başında 21 maça çıktım ve sadece Aytemiz Alanyaspor karşısında oyun anlamında beklentimin altında kaldık diyebilirim. Bakıldığı zaman evimizde çok üstün oynadığımız maçlar var ama kazanamadık. Futbolda arada böyle şeyler olur. Bu hafta zorlu bir maç daha oynayacağız. Birbirini en yüksek derecede tamamlayan bir takıma karşı oynayacağız. Ancak biz de evimizde güçlü bir takımız. Evimizdeki tüm müsabakalarda favori biziz. Rakibin kim olduğu çok önemli değil. Aynı zihniyetle çıkacağız."

Yeşil-beyazlı ekibin Kayacık Tesisleri'nde ilk 15 dakikası basına açık gerçekleştirilen antrenmanı, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı. Top kontrolü ve pas organizasyonlarıyla devam eden idman, şut çalışmasıyla tamamlandı.

Sakatlıkları bulunan Ali Turan, Adis Jahovic, Ferhat Öztorun, Eren Albayrak ve Patrik Carlgren, antrenmana katılmadı. Nejc Skubic ise fizyoterapist eşliğinde takımdan ayrı çalıştı.






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