Mehmet Özdilek iddialı konuştu

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Mehmet Özdilek, "Biz içerde ve dışarda oynayacağımız her puana talibiz. Kolay kaybetmeyen ama kazanmayı alışkanlık haline getiren bir yapıyı oluşturmak istiyoruz" dedi.

Özdilek, Mehmet Cengiz Tesisleri'nde düzenlediği basın toplantısında, sahalarında oynadıkları Gençlerbirliği maçının ardından 3 günlük iznin sona erdiğini ve takım olarak çalışmalara dün itibariyle başladıklarını söyledi.

Ligin ilk hafta maçları oynandıktan sonra birçok takımın aynı eşitlikte olduğunu gördüklerini ifade eden Özdilek, "Kimileri iyi oynarken kaybetti, kimileri ise kötü oynarken kaybetti. Lige 3 puanla başlamayı çok arzu ediyorduk ama 1 puanla başladık. İlk maça 1 puanla başlamak da çok önemli. Bu ligde her puan çok önemli ve değerli" diye konuştu.

Özdilek, iyi bir takım olmanın, takım olgusunu sahaya yansıtmanın öncelikleri olduğunu dile getirerek, şöyle devam etti: "İyi bir takım olunması halinde geleceğe daha güvenle bakabileceğiz. Bunun için çalışıyoruz. Özellikle performans anlamında belki bir çok arkadaşımız beklentinin altında kaldı. İlk maç olması nedeniyle bunlar çok da önemli değil. Bu süreçte muhakkak toparlayacaklardır. Çünkü özellikle bizim için çok önemli ve vazgeçilmez oyuncular var. Bunların performansı takım performansı ile eşdeğer olmalı ve takım performansını yukarı taşımalı."

Türkiye'de genel bakış açısının "futbol tabelada başlıyor ve tabelada bitiyor" şeklinde olduğunu söyleyen Özdilek, "Ben oyuncuların saha içinde maçı çevirme adına ortaya koyduğu mücadele, isteği ve coşkuyu çok önemsiyorum. Belki bazıları bunları görmeyebilir ve önemsemeyebilir. Bizler bunları önemsiyoruz. Ben futbola 'tabelada başlar tabelada biter' zihniyeti ile bakmıyorum. Ben takımın performansını ve neler yapabileceğini iyi analiz eden bir adamım" ifadelerini kullandı.

Trabzonspor ile hazırlık maçı

Özdilek, ligin çok uzun bir maraton olduğuna dikkati çekerek, "Puanla başlamak bizim için önemli. Önümüze engeller çıkacak. Biz çıkan her engele basamak gibi bakacağız. Bir kademe daha yukarı çıkmaya çalışacağız. Kendi içimizde bu analizleri iyi yapacağız. Hiçbir sorumuz yok" dedi.

Özdilek, cumartesi günü Trabzon'da Trabzonspor ile hazırlık maçı yapacaklarını ve ardından Beşiktaş maçının hazırlıklarına devam edeceklerini söyledi. Art arda Beşiktaş ve Mersin İdmanyurdu ile deplasman maçına çıkacaklarını vurgulayan Özdilek, "Ciddiyetimizi koruyarak yola devam etmek istiyoruz. Her maça tek tek bakacağız. Bizim için en önemli müsabaka oynayacağımız Beşiktaş müsabakası olacaktır" diye konuştu.

"İçerde ve dışarda oynayacağımız her puana talibiz"

Futbolun yüzde ile oynanan bir oyun olmadığını ifade eden Özdilek, şunları kaydetti: "Düşündüğünüz, hayal ettiğiniz ve kurguladığınız karşılaştığınız bir çok şeyler fark edilebiliyor. Gerçekçi olan maçlara tek tek bakmaktır. Her maçın kendine göre bir hikayesi var. Maç öncesinde kurguluyorsunuz sahada farklı şeylerle karşılaşıyorsunuz. Onun için biz tek tek bakacağız. Biz içerde ve dışarda oynayacağımız her puana talibiz. Kolay kaybetmeyen ama kazanmayı alışkanlık haline getiren bir yapıyı oluşturmak istiyoruz. Bunun için çalışıyoruz ve çalışmaya da devam edeceğiz. Bu ligde her puan değerli. "

Özdilek, 2016 Avrupa Futbol Şampiyonası grup eleme maçlarına az bir süre kaldığını dile getirerek, "İlk maçımızı İzlanda ile oynayacağız. Milli takımımıza bu yolda başarılar diliyorum. Çünkü ülke olarak beklentimiz Avrupa Şampiyonası'na katılmak olacaktır. Ümit ediyorum ki iyi başlayıp o yolda istediğimiz ve arzu ettiğimiz noktaya varırız. Bu anlamda Türk milletini sevindiririz. Bunu başaracak bir teknik heyet ve oyuncu grubu var. Canı gönülden destekliyoruz" şeklinde konuştu.