Mehmet Özdilek: “İyi mücadele ettik”

Süper Lig'in 18. haftasında Atiker Konyaspor, sahasında Trabzonspor ile 2-2 berabere kaldı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Teknik Direktör Mehmet Özdilek, “Maçın hakemi Mete Kalkavan’ın Ali Turan’a kırmızı kart göstermesi ağır gibi geldi bana. 75 dakika 10 kişi oynadık. Trabzonspor ile birbirimizi ezberleyen iki takım konumuna düştük, son 3 maçımızı beraber oynadık. Burak’ın arkaya koşularında 1-2 pozisyon verdik mi evet verdik. Ama onun haricinde saha dizilişimizde ve takım duruşumuzda çok örnek durduk. İyi mücadele ettik, çıkışlarda yakaladığımız pozisyonlar var. Hem ilk yarı hem ikinci yarı itibariyle Vedat ve Ömer Ali ile pozisyonlar yakaladık ve sonrasında öne geçtik. Penaltı, penaltı mı evet penaltı. Biraz geç verildi ama penaltı. İkinci gol ofsayt. Dolayısıyla 2-1 bitseydi üzülecektik tekrar oyuna müdahil olduk. Trabzon gibi bir takıma karşı 2-2 bence sevindirici. Gelecek adına ümit veren bir Konyaspor. Takımımız taraftarıyla bütünleştiği zaman ne kadar etkili olabileceğini gösterdi. İkinci yarı yeni başladı, buradan puan almak önemliydi. Oyuncularımı tekrar tebrik ediyorum” dedi.

Özdilek, devre arası transfer yapmanın çok kolay olmadığını, bu hafta içi santrfor transferini tamamlayacaklarını sözlerine ekledi.