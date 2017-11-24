Mehmet Özdilek: "Kafalarını kaldırmak zorundalar"

Atiker Konyaspor Teknik Direktörü Mehmet Özdilek, UEFA Avrupa Ligi I Grubu 5. haftasında Fransa'nın Olympique Marsilya takımı ile 1-1 berabere kaldıkları için üzgün olduklarını söyledi. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Özdilek, böyle zorlu bir mücadelenin ardından analiz yapmanın zor olduğunu belirtti.



Maç öncesi stratejilerini sahaya yansıtabildiklerini ifade eden Özdilek, şunları kaydetti: "İlk devre her iki takımın da birbirini kontrol etmesi ile rakip takımı orta sahaya kilitledik. İkinci devrede biraz daha rakibi kendi sahasına kapatmaya zorlamak istedik ve bunu da uyguladık. Kaçırdığımız pozisyonlar oldu. İstediğimiz dakikalarda golü bulduk. Yediğimiz gol moral bozukluğu getirdi. İyi akşam oldu ama bunu galibiyetle bitirseydik gruptaki pozisyonumuz farklı bir hale gelecekti." Özdilek, kendi kalesine gol atan Moke ile kaleci Serkan Kırıntılı'nın da çok üzgün olduğunu ifade ederek, "Ama kafalarını kaldırmak zorundalar. Çünkü ligde önemli bir mücadeleye gireceğiz ve hatalarımızdan da ders alacağız." diye konuştu.





Matematiksel olarak gruptan çıkma şanslarının halen devam ettiğini vurgulayan Özdilek, "Son maçı da bu düşüncelerle oynayacağız. Ama 1-1'lik Marsilya maçına üzgünüz. Hem takımı hem de seyirciyi tebrik ediyorum. Büyük bir birliktelik var. Ligde önemli bir mücadelemiz var ve çalışmaya devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.





Garcia: "Çok zor bir maçı atlattık"

Olympique Marsilya Teknik Direktörü Rudi Garcia ise beklenenden daha zorlu bir maç olduğunu söyledi.



Maç boyunca pozisyonlar bulduklarını aktaran Garcia, şunları kaydetti: "Çok zor bir maçı atlattık. Beraberlik bizim için hayati önem taşıyordu ve her şeyi değiştirdi. Salzburg maçında ya kazanacağız ya kazanacağız. Başka çaresi yok. Salzburg'un da Marsilya'ya kalitesiyle geleceğini düşünüyorum. Vitoria Guimaraes hala pes ettiğini düşünmüyorum. Onlar da Konyaspor maçında her şeyini ortaya koyacaktır."