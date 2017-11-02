Mehmet Özdilek: "Oyuncu arkadaşlarıma güveniyorum"

UEFA Avrupa Ligi I Grubu 4. hafta maçında yarın Avusturya'nın Salzburg takımına konuk olacak Atiker Konyaspor'un teknik direktörü Mehmet Özdilek, oyuncularına güvendiğini söyledi.



Karşılaşmanın oynanacağı Salzburg Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Özdilek, mücadelenin önemine vurgu yaptı.



Özdilek, Salzburg ile iç sahada oynadıkları maçta mağlup olmalarının bir dezavantaj oluşturduğunu vurgulayarak, "Grubumuzdaki takımlar içerisinde ve pozisyonumuz icabı yarın oynayacağımız müsabaka, Marsilya maçının önemini bir kat ya yukarı çıkaracak ya da gruptaki pozisyonumuzu zora sokacak. Dolayısıyla yarın alacağımız puan veya puanlar, bir sonraki maçı daha değerli hale getirecek." ifadelerini kullandı.





Salzburg karşısında kazanabilecek güçlerinin olduğunu aktaran Özdilek, şunları kaydetti: "Avrupa kupalarında 10. müsabakamıza çıkıyoruz ama bu tecrübeyi yavaş yavaş edinen bir takım görüntümüz var. Rakibimiz, Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi tecrübesi olan bir takım. Başarıda istikrar çok önemli. Biz de istikrarlı bir şekilde yolumuza devam etmek istiyoruz. Oyuncu arkadaşlarıma güveniyorum. Biz de ülkemizi böyle önemli turnuvalarda en iyi şekilde temsil etmek istiyoruz."

Ali Çamdalı: "Umuyorum yarın ilk golü bulan biz oluruz"

Atiker Konyaspor'un takım kaptanı Ali Çamdalı, grupta iddialarını sürdürmek için zorlu karşılaşmadan iyi bir skorla dönmeleri gerektiğini dile getirdi.



Salzburg'a moralli geldiklerini belirten Ali, "Bu iyi havayı yarın tekrar sahaya yansıtmak istiyoruz. Umuyorum yarın ilk golü bulan takım biz oluruz ve istediğimiz skorla buradan ayrılıp, tekrar ligde yolumuza devam ederiz." diye konuştu.

