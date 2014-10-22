Mehmet Özdilek yenilen gollere sitem etti!

Bu sezon 6 hafta sonunda 3 beraberlik, 2 mağlubiyet ve 1 galibiyetle 6 puan toplayarak 13'üncü sırada kendine yer bulan Karadeniz ekibi, her maçta kalesinde gol gördü.

Yeşil-mavili ekip, Süper Lig'de geçen sezonla birlikte son 9 karşılaşmada da gol yiyerek adeta kalesini gole kapatmayı unuttu.

Çaykur Rizespor, bu sezon ligde oynadığı 6 maçta ise sahasında Gençlerbirliği ile 1-1, Balıkesirspor ile 2-2 berabere kaldı, Bursaspor'a ise 1-0 yenildi.

Yeşil-mavililer, deplasmanda mücadele ettiği maçlarda ise Mersin İdmanyurdu'na 2-0 yenilirken, Beşiktaş'la 1-1 berabere kaldı, Eskişehirspor'u ise 2-1 mağlup etti.

Karadeniz temsilcisi, en son geçen sezonun 31. haftasında Fenerbahçe deplasmanında 0-0 berabere kalarak kalesinde gol görmemişti.

Özdilek: "fotokopi gibi aynı tür goller yiyoruz"

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Mehmet Özdilek, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ligde yedikleri gollerin büyük çoğunluğunun duran toplardan kaynaklandığını anlattı.

Futbolda duran topların çok önemli olduğunu vurgulayan Özdilek, "Bu kadar önem veren, bu kadar çok çalışan bir takım, duran toplardan bu kadar basit goller yememeli. Aynı hataları tekrarlamak futbol adına çok sağlıklı değil. Yediğimiz gol sayısı çok fazla ve fotokopi gibi aynı tür goller yiyoruz. Çok çalışmamıza rağmen bunu engelleyemiyoruz" diye konuştu.

Özdilek, futbolun bireysel oynanan bir oyun olmadığına işaret ederek, şunları kaydetti:

"Futbolda bireyselliğe yer yok. Oyun içerisinde görev yapan futbolcularımız takım halinde mücadele ediyor. Artıları ve eksileri futbolcularımız oyun içerisinde birlikte yapıyor. Hangi şartta olursa olsun saha içerisinde rakibe karşı üstün olmalı ve takım halinde savunma ve hücum yapmalıyız."

"Futbolda sakin kalabilmek çok önemi"

Futbolda sakin kalabilmek ve sakin oynayabilmenin önemli olduğunu belirten Özdilek, kendilerini sahalarında çok fazla kontrol edemediklerini söyledi.

Özdilek, futbolda pes etmemenin önemine vurgu yaparak, "Biz zaman zaman psikolojik olarak bunun sıkıntılarını yaşıyoruz. Bir çok maçta geriden gelerek oyuna ortak olmaya çalıştığımız için işimiz zorlaşıyor. Bunu her maç yapmak kolay değil. Oyun içerisinde sakin kalıp herkesin verimli olmasını sağlamalıyız" şeklinde konuştu.