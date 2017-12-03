Mehmet Özdilek: 'Yolumuza devam etmek zorundayız'

Süper Lig’in 14. haftasında sahasında Bursaspor ile karşılaşan Atiker Konyaspor, sahadan 3-0 mağlup ayrıldı. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Atiker Konyaspor Teknik Direktörü Mehmet Özdilek, "Kapanan bir takıma karşı oynayacağımızı biliyorduk. Kontrataklarla gol bulmaya çalışan bir takım bekliyorduk. Kalemizde ilk atak gol oldu. 2. gol de bizi demoralize etti. 3 golden sonra oyundan düşüş oldu. İlk yarının belli bölümlerinde girdiğimiz pozisyonlar var. 3. bölgeye iyi giriyoruz ama son vuruş anlamında sıkıntımız var. İkinci yarının başında kaçırdığımız pozisyonlar var. 3-3’ü yakalayabilir miydik, futbolda her şey var ama morali düşmüş bir oyuncu grubu var. Eksiklerimizin ne olduğunu biliyoruz. Moral olarak travma yaşayan bir görüntümüz var ama bunun altından kalkacak gücümüz var. Eksiklerimiz için çalışıyoruz. Amacımız 3 maçta alacağımız maksimum puanları alıp, ikinci yarıya eksikleri gidermiş bir şekilde başlamak” dedi.

"Konyaspor hak ettiği yere gelecek"

Oyunculara destek çıkılması gerektiğine vurgu yapan Özdilek, “Oyunculara sahip çıkmak ve destek olmak gerekiyor. Kafamızı kaldırıp, yolumuza devam etmek zorundayız. Bize yakışan bu. Buradan dersler çıkaracağız ve çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

Taraftarların yoğun tepkisi ile karşılaşan Ömer Ali Şahiner’e destek çıkılması gerektiğini ifade eden deneyimli çalıştırıcı, “Ömer Ali bu takımın önemli oyuncularından bir tanesi. Oyuncu kaybetmek çok kolay bu ülkede ama Ömer Ali hem geleceği olan hem de Konya’nın yetiştirdiği değerlerden bir tanesi. Destek çıkmak gerekiyor. İkinci yarının başında değiştirmemi istedi ama ben değiştirmedim. Ofansif anlamda iyi oyunculardan bir tanesi. Seyirci biraz daha hoşgörülü olmalı diye düşünüyorum” diye konuştu.

Bursaspor’un 3 atağının golle sonuçlandığını ifade eden Özdilek, "Bursa’nın 3 atağı var 3’ü de gol oldu. Bizim bir çok atağımız var ama atamadık. Futbolda bu tür süreçler var. Bu süreçlerde pes etmek yerine yola devam etmek çok önemli. Konyaspor hak ettiği yere gelecek" dedi.